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  4. İş yerine bahçe kapısından giren hırsız yakalandı

İş yerine bahçe kapısından giren hırsız yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Antalya’da bulunan bir iş yerine açık unutulan bahçe kapısından girerek 535 TL ve 10 Dolar çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Antalya’nın Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinin açık unutulan bahçe kapısından giren hırsızlar 535 TL ile 10 dolar çaldı.

İş yerine bahçe kapısından giren hırsız yakalandı

Antalya’da bulunan bir iş yerine açık unutulan bahçe kapısından girerek 535 TL ve 10 Dolar çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’nın Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinin açık unutulan bahçe kapısından giren hırsızlar 535 TL ile 10 dolar çaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.D. isimli şüpheliyi tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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