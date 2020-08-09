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İş yerine giren hırsız 25 bin TL çaldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de iş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, iş yerine çatıdan giren hırsız, kasaya yöneldi.

İş yerine giren hırsız 25 bin TL çaldı

Kayseri’de iş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, iş yerine çatıdan giren hırsız, kasaya yöneldi. Hırsız, hem etrafa baktı hem de paraları almak için bir hayli uğraştı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsız, iş yerinden 25 bin TL parayı alarak kaçtı.
Olay sonrasında polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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