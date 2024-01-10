YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İş yerine kurşun yağdırdı, 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu

İş yerine kurşun yağdırdı, 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu

10.01.2024 09:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuğun koltuğun arkasına saklanarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerine kurşun yağdırdı, 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan emlakçı dükkanında meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Volkan Kömür’e ait iş yerine aracıyla gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Kömür’ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlattı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, “Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için iş yerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi ben de dışarı fırladım. Baktım insanların benim iş yerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde iş yerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumun ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, ’baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Ben de korkudan koltuğun içine sakladım’ dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İş yerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yola düşen kaya parçaları trafiği aksattıYola düşen kaya parçaları trafiği aksattı
Otoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kameradaOtoparktan önce kontak anahtarları ardından araçları çaldılar: O anlar kamerada
Ortahisar’da 10 yılda 14 bin 692 köpeğe ve 3 bin 874 kediye müdahale edildiOrtahisar’da 10 yılda 14 bin 692 köpeğe ve 3 bin 874 kediye müdahale edildi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:48
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:04
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.