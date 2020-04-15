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İş yerini ateşe verip yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verip uzun namlulu silahla yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı.Dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir buz pistinde meydana gelen olayda, Ü.Y.P.

Beylikdüzü’nde, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verip uzun namlulu silahla yangına müdahaleyi engelleyen şüpheli tutuklandı.

Dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir buz pistinde meydana gelen olayda, Ü.Y.P. adlı bir kişi, eski işletmeciliğini yaptığı iş yerinin kendi elinden haksız yere alındığını öne sürerek buz pistine gelerek mekanı ateşe vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da tepki gösteren P., iş yerindeki yangını söndürmeye gelen itfaiye erlerini elindeki uzun namlulu silahla engellemişti.

Polis tarafından olay yerinde ikna edilerek suç aleti tüfekle birlikte dün gözaltına alınan Ü.Y.P., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. İş yerini ateşe verip daha sonra bahçeye çıkarak havaya ateş eden ve İmamoğlu’na tepki gösteren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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