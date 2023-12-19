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İş yerinin bodrumunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

19.12.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir işyerinin bodrum katında çıkan yangın, büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

İş yerinin bodrumunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, Kulu merkez Camikebir Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın altındaki lokantaya ait bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası bina dumanla kaplandı. Yangına depoda lokantaya ait olan odunların ve malzemelerin tutuşmasının neden olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için incelemelerde bulundu.

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