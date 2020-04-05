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İş yerinin camını kıran alkollü şahıs gözaltına alındı

SAMSUN HABERLERİ  | 05.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin camını kıran alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, gece Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin camını kıran alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, gece Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kapalı bulunan bir iş yerinin camına tekme atarak kıran şahsı gören bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek şahsın eşkal bilgilerini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.Ö. isimli şahsı kısa süre içerisinde Cumhuriyet Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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