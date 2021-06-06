İş yerinin tentesine yuva yapan kumru ve iki yavrusuna esnaftan hassasiyet

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir giyim mağazası sahibi, iş yerinin tentesine yuva yapan kumru ve iki yavrusunu rahatsız etmemek için tenteyi hareket ettirmiyor.
El Hacı Mahmut Caddesi'nde giyim mağazası işleten İbrahim Özgür, iş yerinin caddeye bakan cephesindeki tenteye bir kumrunun yuva yaptığını ve iki yumurtasının bulunduğunu gördü.
Özgür, bunun üzerine yaklaşık 2 aydır tenteyi hiç kıpırdatmıyor. Bu sürede kuluçkaya yatan kumrunun iki yavrusu oldu.
Özgür, gazetecilere, kumrunun 2 yavrusunun bulunduğunu belirterek, "Yuva bozulmasın diye tenteyi kapatmıyoruz. Yavrular 2 aylık oldu. Kuşlar 1 ay daha misafirimiz. Kuşun yuva yapmaya başladığını görünce tenteyi o günden beri kapatmadık. Yuvayı yaptı, kuluçkada bir süre durdu. Sonra 2 yavrusu oldu. Anne kuş, her saat başı gelerek yavrularını besliyor." dedi.
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