YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

KİLİS HABERLERİ  | 08.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde esnafların iş yerlerini geç açması nedeniyle kent ölü şehir görünümüne bürünüyor.Suriye sınırında bulunan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş yerleri geç açılınca kent sessizliğe gömülüyor.Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte, iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde esnafların iş yerlerini geç açması nedeniyle kent ölü şehir görünümüne bürünüyor.
Suriye sınırında bulunan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş yerleri geç açılınca kent sessizliğe gömülüyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte, iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Suriye’ye Öncüpınar ile Çobanbey Sınır kapısına açılan kentte Kilis’te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu.

İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Sakarya'daki tarihi banka binası müzeye dönüştürülüyor

Sakarya'daki tarihi banka binası müzeye dönüştürülüyor

Kilis Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:36
Öğle
12:42
İkindi
16:28
Akşam
19:38
Yatsı
21:03

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Belgin Eczanesi
Merkez
Köksal Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı

İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.