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İş yerlerinde korona virüs denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Valilik tarafından il merkezinde 45 kişilik bir bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.Denetimlere başlayan ekipler, il merkezindeki başta bugün hizmete başlayan işyerleri olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, bakkal, market, manav, fırın, eczane ve gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlere devam ederken, aynı zamanda işletme sahibi ve personellerine korona virüs tedbirlerinin yer aldığı bilgilendirme broşürlerini dağıtıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Valilik tarafından il merkezinde 45 kişilik bir bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.
Denetimlere başlayan ekipler, il merkezindeki başta bugün hizmete başlayan işyerleri olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, bakkal, market, manav, fırın, eczane ve gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlere devam ederken, aynı zamanda işletme sahibi ve personellerine korona virüs tedbirlerinin yer aldığı bilgilendirme broşürlerini dağıtıyor. Ekipler, özellikle yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske-eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında hem bilgilendirme hem de uyarılarda bulundu.

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Barış Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
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