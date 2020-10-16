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İş yerlerine korona denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi.

İlkadım Belediyesi, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi. Kahvehane, kafe, çay bahçeleri, bilardo salonları, internet kafeler, hamam ve saunalar, güzellik merkezleri, bay-bayan kuaförler, ganyan bayileri, semt pazarları, halı saha spor merkezlerini denetleyen ekipler eksiklik ve aksaklıkları olan işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler yapılan tüm uyarıları dikkate almayan ve halkın sağlığını tehlikeye sokan 3 işletmeye cezai işlem uyguladı.

“Halkın sağlığı tek önceliğimiz”
Halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Zabıta ekiplerimiz İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı ile yapılan denetimlerde gerekli tedbirleri almayan işletmelere birinci denetimde uyarıyor, ikinci denetimde cezai işlem uyguluyor. Denetimlerimiz her gün rutin olarak sürmekte ve ekiplerimiz her gün mesai kavramı olmaksızın ilçemizin dört bir yanına intikal etmektedirler. Vatandaşlarımız korona virüs tedbirlerine ve kurallarına uymalıdır. Halkımızdan kendi sevdikleri ve toplumun sağlığı için kurallara uymalarını beklemekteyiz" dedi.

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