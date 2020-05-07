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İş yurtlarındaki hükümlülerden sağlık çalışanlarına 5 milyon maske

ANKARA HABERLERİ  | 07.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

İş yurtlarındaki hükümlülerden sağlık çalışanlarına 5 milyon maske

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde geçen ay hükümlüler tarafından üretilen yaklaşık 5 milyon maske sağlık kurumlarına gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla üretim planını değiştiren İşyurtları Kurumu, sağlık çalışanları için hastane tekstil ürünleri imal ederek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek veriyor.

Bu kapsamda, iş yurtları atölyelerinde hükümlüler tarafından maske, tulum, ameliyat önlüğü, hijyen gözlüğü, dezenfektan, kolonya gibi 80 çeşit ürün imal ediliyor.

Koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak sağlık malzemesi üreten İşyurtları Kurumu, geçen ay 4 milyon 742 bin maske, 523 bin tulum, 675 bin spanç ve 451 bin hijyen gözlüğü imal etti.

Hijyen ve temizlik malzemesi üretimi kapasitesini de artıran İşyurtları Kurumu, son bir ayda 60 ton kolonya, 390 ton sıvı el sabunu, 249 ton sıvı bulaşık deterjanı, 258 ton yüzey temizleyici, 39 ton cam temizleyici, 348 ton çamaşır suyu, 86 ton yağ çözücü, 5 ton oda spreyi üretimi yaptı.

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