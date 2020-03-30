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İsa Berge: “Tüm esnafımıza kredi verilmelidir”

VAN HABERLERİ  | 30.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KOSGEB üzerinden tüm esnaf ve sanatkara faizsiz kredi desteği sunması gerektiğini söyledi.Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde korona virüs sürecinde devletin ve hükümetin esnaf ve sanatkarlara sunduğu destekleri önemsediklerini ve esnaf için kıymetli olduğunu belirtti.

İsa Berge: “Tüm esnafımıza kredi verilmelidir”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KOSGEB üzerinden tüm esnaf ve sanatkara faizsiz kredi desteği sunması gerektiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde korona virüs sürecinde devletin ve hükümetin esnaf ve sanatkarlara sunduğu destekleri önemsediklerini ve esnaf için kıymetli olduğunu belirtti. VANESOB’a bağlı 19 oda başkanı ile istişare yaptıklarını da dile getiren Berge, “Hazine taşınmazlar kamu kurumları kiracısı olan esnafın kirası 3 ay (mart-nisan-mayıs) ertelenmesi, yine hazine taşınmazlar kamu kurumları kiracısı olup da iş yeri kapatılan esnaftan kira alınmayacak olması, SGK, BAĞKUR, vergi, banka kredisi (Halkbank) ve resmi borçların 3 ay ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu’na 25 milyar TL aktarılması, esnaf ve sanatkarımıza 50 bin TL kredi desteğinin sunulması, özel sektör kiracısı olan esnafın 3 ay boyunca kirasını ödeyememe durumunda iş yerinden çıkarılamayacak olması, belediyelerin 3 aylık vergi kesintilerini yapmayacak olması, KDV, beyanname verme ve ödeme sürelerinin ertelenmesi gibi destekler bizleri memnun etmiştir” dedi.

“50 bin TL kredi tüm esnafımıza verilmelidir”
“Van’da hayat durdu ve korona virüsten tüm esnaf ve sanatkarımız etkilendi” diyen Berge, şöyle dedi:
“Dolayısıyla Halkbank’ın sunduğu 50 bin TL’lik kredi desteği sadece ilk defa alanlara değil tüm esnaf ve sanatkarımıza sunulmalıdır. Zira kooperatif üzerinden Halkbank’ın verdiği krediden faydalanmayan esnaf neredeyse yok. Bu nedenle başvuru şartları kolaylaştırılarak tüm esnafın faydalanması sağlanmalıdır. Her zaman devletinin yanında olan esnaf ve sanatkarımızın alın teri görülmelidir. Çok kötü günler geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızdan şu anda iş yerini kapatan ya da açık olsa bile iş yapamayan tüm esnaf ve sanatkarımıza 20-50 Bin TL arasında faizsiz KOSGEB desteği sunmasını rica ediyoruz. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı 19 odamızın talebi budur.”
En kısa zamanda korona virüsün getirdiği tüm olumsuzluklardan kurtulmayı ümit ettiklerini belirten Berge, “Virüs bize insanların birbirine ne kadar muhtaç olduğunu gösterdi. Mal, mülk ve servetin hiçbir şey olmadığını ortaya koydu. Bugün malı ve mülkü olan değil, sırdaşı olan mutludur” şeklinde konuştu.

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