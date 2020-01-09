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  4. İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamada bulundu.Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğunu söyleyen Akcan, “Hatta demokrasilerde dördüncü erk olarak anılmaktadır.

İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamada bulundu.
Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğunu söyleyen Akcan, “Hatta demokrasilerde dördüncü erk olarak anılmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu üstlenmektedir. Böylesi önemli bir konumda olan medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığı da büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan tüm basın mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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Akşam
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