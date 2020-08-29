YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması

İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı işadamı Battal Aldudak, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfinin bir dönüşüm hikayesi olabileceğini söyledi.İşadamı Battal Aldudak, Türkiye’nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkat çekerek, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması

Diyarbakırlı işadamı Battal Aldudak, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfinin bir dönüşüm hikayesi olabileceğini söyledi.
İşadamı Battal Aldudak, Türkiye’nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkat çekerek, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aldudak, “Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların ana kaynağı uzunca zamandır yalnızca pandemi sonrası küresel dengesizlikler nedeniyle değil, aynı zamanda bunlardan en önemlilerinden biri olan enerji bağımlılığı ve yüksek enerji maliyetleri, ihracatın genellikle ithalatı aştığı kriz dönemleri dışında cari işlemler dengesinin açık vermesine neden oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya’nın Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklaması beklenen 800 milyar metreküpün altında da olsa büyük memnuniyetle karşılandı. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı olamaz, bu keşif Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak. Doğalgaz keşfinin ülkedeki diğer yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynayacak, keşif maden sektörünü de önemli derece etkileyecek. Çeşitli mühendisler tarafından yapılan teknik açıklamalara çok hakim değiliz ancak gazın net miktarı, çıkarılmaya uygun olup olmadığı ve ne kadarlık bir maliyetle çıkartılma işleminin yapılacağı daha sonraki çalışmalarla netleşeceği için bu açıklanan rezerv miktarı revize edilebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediğine göre doğalgaz arama çalışmaları Akdeniz’de ve de yurdun çeşitli yerlerinde denizden ve karadan devam ediyor ve önümüzdeki dönemde daha fazla doğalgaz bulunması söz konusu olabilir. Türkiye’nin kurtuluşu yer altı kaynaklarından geçiyor, bulunan yeni rezervle ilgili hedef doğalgazın önümüzdeki dönemlerde kullanıma sunulur hale gelmesi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:40
Öğle
12:25
İkindi
16:05
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü
Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.