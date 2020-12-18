İşadamı Celep’ten Menemen Devlet Hastanesine solunum cihazı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Covid-19 virüsünün pandemiye dönüşmesi sonrasında, virüse yakalanan insanların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık cihazlarının başında gelen solunum cihazlarından iki tane alarak Menemen Devlet Hastanesine bağışladı.

Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Yıldırım’ı makamında ziyaret eden İş Adamı Birol Celep, solunum cihazlarını ve 20 adet solunum cihazı kitlerini teslim etti. Başhekim Dr. Yıldırım da, Celep’e teşekkür plaketi verdi. Bakırçay havzasında yaptıkları üretimle 63 ülkeye, yıllık 60 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını dile getiren Celep, “Böylesine büyük bir katma değerin oluşmasında Bakırçay havzasında yaşayan ve bizimle çalışan insanlarımızın büyük katkısı var. Yapılan ihracatlardan elde edilen gelirin bir kısmını tekrardan üreticilerimiz ve yerel halkımızın yararına kullanılmak gerektiğine inanıyoruz. Pandemi döneminde virüse yakalanan vatandaşlarımızın yoğun bakım ve öncesinde hayati tehlikelerinin atlatılmasında büyük bir rol oynayan solunum cihazı ve solunum cihazı kitleri bağışının bu anlamda doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim bölgelerimizden kazandıklarımızla, üretim bölgemize katkılarımız sürecek” diye konuştu.

