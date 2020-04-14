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İşadamından hastaneye yüz siperliği bağışı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan işadamı Önem Gök, Manavgat Devlet Hastanesine 200 adet yüz siperliği, 10 yoğun bakım ventiletör siperliği ve 2 temassız ateş ölçer bağışladı.Manavgat’ta reklam ve tabela işiyle uğraşan işadamı Önem Gök, Manavgat Devlet Hastanesinin acil ihtiyaçlarından olan maske konusunda bağışta bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan işadamı Önem Gök, Manavgat Devlet Hastanesine 200 adet yüz siperliği, 10 yoğun bakım ventiletör siperliği ve 2 temassız ateş ölçer bağışladı.
Manavgat’ta reklam ve tabela işiyle uğraşan işadamı Önem Gök, Manavgat Devlet Hastanesinin acil ihtiyaçlarından olan maske konusunda bağışta bulundu. Gök, imkanları doğrultusunda herkesin sağlık çalışanlarına destek olmasını istedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, “Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyada etkisini gösteren ve bu günlerde ulus olarak amansız bir mücadele verdiğimiz covid-19 salgınına yönelik hastanemizde çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik maddi manevi destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hastanemize 200 adet yüz siperliği, 10 adet yoğun bakım ventiletör siperliği ve 2 adet temassız ateş ölçer bağışlayan ilçemiz esnaflarından Önem Gök’e teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

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