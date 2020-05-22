İşadamları korona virüs sonrası ekonomide yükseliş bekliyor

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Behlül Murat Maral, korona virüs salgınının ekonomiye ve iş dünyasına yansımaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Behlül Murat Maral, “Bu süreçte kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız bu sürecin kahramanlarıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tüm kamu çalışanlarına bu zor süreçte verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüs salgınının tüm dünya ekonomisi üzerinde benzer etkiler yaptığını, Türkiye ekonomisinin de finansal piyasalar, dış ticaret ve iç talep olmak üzere üç farklı kanaldan etkilendiğini anlatan Maral, “Bu yıl hem turizm hem de ihracat gelirlerinde gerileme görülmesi normaldir. Diğer taraftan iç talepte bir daralma yaşanıyor. Mecburi olarak çok doğru bir kararla, pek çok sektör hizmetlerini salgının yayılım hızını azaltmak için durdurdu. Uluslararası kurumlarla iş birliğine, her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Küresel finansal risklerle mücadele uluslararası iş birliği içerisinde yürütülmeli. Bu amaçla pek çok uluslararası kurum şimdiden önemli fonlar ayırdı” ifadelerini kullandı.