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İşadamlarından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne solunum cihazı bağışı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’ne hayırsever işadamları Akın Tatoğlu ve Ahmet Utku yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.Kdz.

İşadamlarından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne solunum cihazı bağışı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’ne hayırsever işadamları Akın Tatoğlu ve Ahmet Utku yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.
Kdz. Ereğlili işadamlarından Akın Tatoğlu ve Ahmet Utku, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne birer adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.
Covid -19 hastalarının tedavi aşamalarında kullanılması önerilen yüksek akımlı oksijen cihazı sayesinde solunum sıkıntısı bulunan ve yeterince oksijen alamayan hastalar uyutulup solunum cihazına bağlanmalarına gerek olmadan bir kanül yardımıyla yeterli oksijen ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Bu hafta ikinci kez bağış aldıklarını söyleyen Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli bu haftaya oldukça moralli başladıklarını söyledi. Türkeli konuşmasında, “Hastanemize yapılan yüksek akımlı oksijen cihazı bağışından dolayı bu haftaya oldukça moralli başladık. Bu zorlu sürecin atlatılabilmesi için tüm personelimizle birlikte ciddi bir çalışma azmi ortaya koyuyoruz. Bu dönemde daha fazla vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için hastanemizin teknik kapasitesinin artırılması adına hayırsever iş insanlarımızdan destek görmek yorgunluğumuzu hafifletip çalışma motivasyonumuzu bir hayli artırıyor. Bugün hastanemize yapılan cihaz bağışlarına bir yenisi daha eklendi. Bu desteklerden aldığımız güçle süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Katkılarından ötürü Ahmet Utku ve Akın Tatoğlu’na şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Ereğli halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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