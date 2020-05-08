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İsale hattı projesi tamamlandı

AMASYA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:34 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde 52 yıllık Havza-Eymir ve 35 yıllık Alaçam-Evrice (Akdağ) içme suyu isale hattı yenileniyor.Suluova Belediyesi, 52 yıllık Havza-Eymir içme suyu isalesi ve 35 yıllık Alaçam-Evrice (Akdağ) içme suyu isale hattının yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasında sona geldi.

İsale hattı projesi tamamlandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde 52 yıllık Havza-Eymir ve 35 yıllık Alaçam-Evrice (Akdağ) içme suyu isale hattı yenileniyor.
Suluova Belediyesi, 52 yıllık Havza-Eymir içme suyu isalesi ve 35 yıllık Alaçam-Evrice (Akdağ) içme suyu isale hattının yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasında sona geldi. Daha kaliteli, sağlıklı ve yeterli içme suyu kullanabilmesi için mevcut hatların bakım ve yenileme çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Gelecekte içme suyu ihtiyacının artacağını göz önüne alarak önemli su kaynaklarını devreye sokmak için bölgede önemli adımlar attık. Zamana ve kullanıma bağlı olarak yıpranan hatların yenileme çalışmaları kapsamında Belediyemiz ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve yüklenici firma tarafından başlattığımız proje çalışmasında sona geldik. Havza-Eymir içme suyu ve Alaçam-Evrice (Akdağ) içme suyu isale hattı üzerinde yenileme çalışması yaparak yeniden ilçemize kazandırıyoruz” dedi.

İsale hattı projesi tamamlandı

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Goynucek
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Gumushacikoy
İstanbul Eczanesi
Merzifon
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