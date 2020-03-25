İşaret diliyle "Evde kal" mesajı verdiler

Ortaca ilçesinde işitme engelli bir vatandaş işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, işaret diliyle yaptığı açıklamada, bu süreci hep beraber atlatacaklarını belirterek, "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bu süreçte yaşlılarımızın ve sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını istiyoruz." mesajını verdi.

Yıldırım, sağlık personellerine, polislere, zabıtalara, askerlere ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya emekleri için teşekkür ederek, hepsinin alkışı hak ettiğini kaydetti.

