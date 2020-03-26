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İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan yaşlılar ve kronik hastalar için kaymakamlık bünyesinde ’Vefa Destek Merkezi’ oluşturuldu.Kaymakam Uğur Kapar başkanlığında ilçe protokolünün katılımıyla ’Vefa Sosyal Destek Grubu ’ilk toplantısını yaptı.

İscehisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan yaşlılar ve kronik hastalar için kaymakamlık bünyesinde ’Vefa Destek Merkezi’ oluşturuldu.
Kaymakam Uğur Kapar başkanlığında ilçe protokolünün katılımıyla ’Vefa Sosyal Destek Grubu ’ilk toplantısını yaptı. Toplantıda İscehisar’da halkın daha dikkat olması için bazı kararlar alındı. İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 kuralına kesinlikle uyulması gerektiğin belirterek, zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda ilçe halkını uyardı.

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