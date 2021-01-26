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İscehisar’da belediye ekipleri pazarda hijyen denetimi yaptı

26.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde halk pazarında belediye ekipleri tarafından korona virüse karşın hijyen denetimi yapıldı.İscehisar Belediyesi ekipleri kasap esnafı ile ile halk pazarında gıda satışı yapan esnafları gezerek gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde halk pazarında belediye ekipleri tarafından korona virüse karşın hijyen denetimi yapıldı.
İscehisar Belediyesi ekipleri kasap esnafı ile ile halk pazarında gıda satışı yapan esnafları gezerek gıda ve hijyen denetimi yaptı. Belediye ekipleri hijyen koşulları, gıdaların saklanma koşulları ve son kullanma tarihlerini inceleyerek esnaflara yazılı ve sözlü uyarılarda bulundu.
Denetimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İscehisar Belediyesi olarak öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumak. Bu kapsamda ekiplerimiz ilçemizdeki kasaplar ile halk pazarında gıda satışı esnaflar bilgilendirerek denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın daha hijyenik koşullarda gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına denetimlerimiz devam edecek" dedi.

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