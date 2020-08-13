YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İscehisar’da bozulan yollar yenileniyor

İscehisar’da bozulan yollar yenileniyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.08.2020 13:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar İscehisar Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.Selçuk mahallesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar İscehisar Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.
Selçuk mahallesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bozulan ve deforme olan kilit parke taşı döşenmiş yollar ise İscehisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz genelinde 30 bin metrekaresi yeni yol, 10 min metrekaresi tamirat olmak üzere toplam 40 bin metrekare kilitli beton parke yol çalışması yapacağız. Çalışmaların startını bugün itibari ile Selçuklu mahallesinden verdik. Yapılacak olan çalışmalar ile yollarımız yeniden inşa ederek, kalite ve konfor kazandıracağız. İlçemizin yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İscehisar her şeyin en iyisine, en güzeline layık.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Sanat için dev iş birliği

Sanat için dev iş birliği

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:29

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yasam Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.