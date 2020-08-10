YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İscehisar’da esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona denetimi

İscehisar’da esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi yapıldı.İlçede yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ile daire müdürleri, polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve internet kafeler denetlendi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi yapıldı.
İlçede yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ile daire müdürleri, polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve internet kafeler denetlendi. Denetimlerde vatandaşlara pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi hakkında uyarılarda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:06
Yatsı
21:34

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Begüm Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.