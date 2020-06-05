YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın en önemli markalarından biri olan Avşar Doğal Maden Suyu ve Avşar Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği Brüksel’den uluslararası iki ödül aldı.2020 ITQI Üstün Lezzet Ödülleri Bürükselde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Afyonkarahisar’ın en önemli markalarından biri olan Avşar Doğal Maden Suyu ve Avşar Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği Brüksel’den uluslararası iki ödül aldı.
2020 ITQI Üstün Lezzet Ödülleri Bürükselde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Törene Afyonkarahisar damga vurdu. Afyonkarahisar’da üretilen ve son yıllardaki başarısı ile uluslar arası arenada kendine önemli bir yer edinen Avşar Maden Suyu, ürünleri ile törende büyük ilgi gördü.

İscehisar’dan dünyaya ihracat ediliyor
Belçika’nın Bürüksel kentinde düzenlenen ödül töreninde katılımcılar Doğal Maden Suyu ve Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği üstün lezzet ödülü ile ödüllendirildi. Avşar Doğal Maden Suyu, Afyonkarahisar- Ankara K-karayolu üzerinde, İscehisar ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Avşar Deresi mevkiindeki fabrikasında üretim yapıyor. 18 farklı türde maden suyu ve meyve aromalı içecek üretilen fabrikadan çıkan ürünler dünyanın çok farklı bölgesine ihraç ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:26
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Flora Eczanesi
Merkez
Nurgül Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Defne Eczanesi
Dinar
Uyar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.