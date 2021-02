İşçi dostu Başkan Tekin’e, işçiler teşekkür ettiler

Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Alaplı Belediyesi şirket personeli ile Belediye-İş Sendikası arasında 131 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, personelin her türlü hak ve alacaklarını ’alın teri kurumadan’ ödeme konusunda hassas olduklarını belirterek, "Alaplı’mızın büyümesi ve gelişmesi için işçilerimizle beraber, onların gayretleri, emekleri ve fedakârlıklarıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Alaplı Belediyesi olarak her zaman emeğin en yüce değer olduğunu savunduk ve çalışanlarımıza 7 yıldır emeklerinin karşılığını verme gayreti içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz. İlçemizin her noktasına emeği dokunan mesai arkadaşlarıma halkımız adına teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, ise, "Bu süreçte büyük emekleri olan Belediye Başkanımız Nuri Tekin’e, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.