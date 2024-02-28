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İşçi olarak başlayıp müdürlüğe kadar yükseldiği kamuya 48 yıl hizmet verdi

AA AA
28.02.2024 12:33
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Kastamonu'da 17 yaşında işçi olarak kamuda çalışmaya başlayan Mehmet Bekar, açık öğretimden ortaokul, lise ve yüksekokul diploması aldıktan sonra atandığı Özel İdare Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevinden 65 yaşında emekli oldu.

Tosya ilçesinde dünyaya gelen Bekar, 1976'da 17 yaşındayken Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya başladı.

Askerliğini yaptıktan sonra İl Halk Kütüphanesinde hizmetli kadrosunda çalışan ilkokul mezunu Bekar, dönemin Kütüphane Müdürü Hasan Çelikoğlu'nun desteğiyle açık öğretimden ortaokul, lise ve yüksekokul diploması aldı.

Kamuda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2005'te Kastamonu İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atanan Bekar, 48 yıllık kamu görevinden 65 yaşında emekliye ayrıldı.

Bekar, 38 yılının geçtiği İl Özel İdaresinde mesai arkadaşlarını tek tek ziyaret ederek vedalaştı.

"BENİM UFKUMU KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ AÇTI"

Bekar, AA muhabirine, hayatının İl Halk Kütüphanesinde çalışırken değiştiğini söyledi.

Kütüphane Müdürü Çelikoğlu'nun öğrenimi için elinden geleni yaptığını vurgulayan Bekar, "Eşiyle bana ders çalıştırdı. Onun destekleriyle ortaokul, lise, ardından da yüksekokulu bitirdim. Benim ufkumu kütüphane müdürü açtı." dedi.

Daha sonra 1986'da İl Özel İdarede çalışmaya başladığını belirten Bekar, "1991'de muhasebe şefi, 1997'de müdür yardımcısı, 2005 yılında da şu anki görevime atandım. 18 yıl bu görevi yürüttüm. 15'i aşkın vali ile çalıştım. Nasıl başladıysam, çizgimi bozmadan noktayı koydum." diye konuştu.

Her şeyini devlete ve millete borçlu olduğuna işaret eden Bekar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep kamu için çalıştım. Kamuda çocuk olarak başladım, burada yaşlandım. Burada kazandığımla çoluğumu çocuğumu büyüttüm. Alnımızın akıyla 65 yaşıma girmem münasebetiyle emekliye ayrılıyorum. Memuriyetin tabanı diyebileceğimiz hizmetli kadrosundan işe girdim. Bugün de İl Özel İdaresinin kıymetli bir biriminden emekliye ayrılıyorum."

Bekar, yıllarca köylere hizmet götürdüklerini dile getirerek "Bu zaman zarfında birçok köye gittik, hizmet götürdük. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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Kastamonu emeklilik kastamonu il özel idaresi

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