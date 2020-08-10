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İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 18:47 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.Ö.’nün sürücüsü olduğu 38 ABJ 162 plakalı işçi servisi M.B.’nin kullandığı 38 ZD 822 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin 19 Mayıs Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.Ö.’nün sürücüsü olduğu 38 ABJ 162 plakalı işçi servisi M.B.’nin kullandığı 38 ZD 822 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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