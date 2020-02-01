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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 01.02.2020 19:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 işçi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı’nda meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Sarıkaya idaresindeki 45 J 9701 plakalı işçi servisi, Alparslan Türkeş Kavşağı’nda bulunan bir benzinlikten D300 karayoluna çıkmak isteyen Harun Gündoğ idaresindeki 45 AEL 039 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisindeki D.K. (47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı D.K., Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servisteki diğer işçiler ile sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik, bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik yeniden normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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