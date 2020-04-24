YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı.Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde saat 07.40 sıralarında E.B.

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde saat 07.40 sıralarında E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı işçi servisi Hasan Türek Bulvarı üzerinde Manisa istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde olan K.C. idaresindeki 35 HC 5676 plakalı tır dorsesine sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin ön tarafı büyük hasar alırken servisteki işçilerden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.B. ile birlikte araçtaki 15 işçi ambulanslarla yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

Yenipazar tek yürek oldu

Yenipazar tek yürek oldu

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Manisa Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:27

İlginizi Çekebilir

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Başkan Kayda’dan İstiklal Marşı çağrısı

Başkan Kayda’dan İstiklal Marşı çağrısı

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Vali Deniz kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.