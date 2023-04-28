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  4. İşçi servisinin çarptığı çocuk ağır yaralandı: O anlar kameraya yansıdı

İşçi servisinin çarptığı çocuk ağır yaralandı: O anlar kameraya yansıdı

28.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde koşarak karşıdan karşıya geçerken işçi servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 yaşındaki İ.Y., Yeşiltepe tarafından Sağlık Mahallesi tarafına koşarak karşıdan karşıya geçtiği sırada Çorlu istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden işçi servisinin çarpması sonucu yere savruldu.

Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında çatlak ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen İ.Y.’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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