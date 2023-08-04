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İşçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

04.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 servis aracı ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi’nde meydana gelen zincirleme kazada, 38 R 0511, 38 P 1351 ve 38 R 1045 plakalı servis araçları ile 38 ABM 561 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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