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İşçilerin kullandığı zift makinası yandı

05.02.2021 20:51 | Son Güncelleme:
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İşçilerin kullandığı zift makinası yandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde işçilerin kullandığı zift makinesindekiyangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde işçilerin kullandığı zift makinesindeki
yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yüklenici firmaya çalışanı işçilerin kullandığı zift makinesi bir anda alev aldı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye bildirilmesinin ardından bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

İşçilerin kullandığı zift makinası yandı

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