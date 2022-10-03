İsdemir, 52'nci yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası İsdemir kuruluşunun 52'nci yılını kutluyor.

İsdemir'den yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da 1970 yılında temelleri atılan OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden İsdemir, 52 yıldır Türk sanayisinin itici güçlerinden birisi olarak ülke ekonomisine aralıksız katkı sunmaya devam ediyor.

İsdemir, yaklaşık 5,8 milyon ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün üretim kapasitesi ile dünyanın en önemli çelik üreticileri arasında yer alıyor.

İskenderun Körfezi'nde bulunan Türkiye'nin en önemli limanlarından İsdemir Limanı, 21 milyon ton kapasite ile dökme katı, genel kargo ve dökme sıvı yükler için yükleme/boşaltım hizmeti veriyor.

Tüm tesislerdeki üretim, işletme, bakım ve modernizasyon çalışmalarını başarılı şekilde sürdüren İskenderun Demir ve Çelik AŞ, optimum maliyet ve maksimum verimlilik ile kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

İsdemir, çelik sektörü için büyük önem taşıyan yassı ürün üretim kapasitesinin artırılmasında da önemli rol üstleniyor.

- Bölgeye ve çalışanlarına yönelik projelere destek veriyor

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 yılı araştırmasında 5'inci sırada yer alan İsdemir, kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiği İskenderun kenti ve halkına fayda sunmak için var gücüyle çalışıyor.

Boru imalatı, gemi yapımı, inşaat, basınçlı kaplar ile kazanlar, genel konstrüksiyon, kara ve demir yolu araçları gibi birçok sektöre temel girdi sağlayan İsdemir, sürdürdüğü yatırımlarla bölge ekonomisinin kalkınmasına destek oluyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel varlıklarından "Hatay İpeği"ni yaygınlaştırmak ve kadınları sosyoekonomik yaşama dahil etmek amacıyla İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen ipek dokuma kursu çalışmalarına devam ediliyor.

Bölgeye sağladığı katkılar arasında çocuklar için geliştirdiği projelerle de öne çıkan İsdemir'in, geçen yıl İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" Hataylı çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü arabalarla eğlenerek trafik kuralları ile işaretlerini öğreniyor.

İş sağlığı ve güvenliğini sorumlu üretim anlayışının merkezinde konumlandıran İsdemir, güvenlik risklerinin, istem dışı oluşan güvensiz davranışların ve ortamların, geçmişte yaşanmış iş kazalarının getirdiği deneyimlerin çalışanlara, dijital eğitim simülatörleri, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları aracılığıyla aktarılarak, uygun bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması için mayıs ayında İSG Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ni açtı.

İsdemir, bu eğitim merkeziyle çalışanlarının uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlarken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında farkındalık yaratarak sahada güvenli davranış değişikliği gerçekleştirmelerini amaçlıyor.

İsdemir, aynı zamanda yıl boyunca bölgedeki okulların bakım, onarım ve bilgisayar gibi pek çok ihtiyaçlarına da destek oluyor. Yarım asırdır bölge ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan İsdemir bundan sonra da İskenderun'un kalkınmasına destek olmaya devam edecek.

- Yatırımlara devam ediyor

2022'nin ilk 6 ayında, uzun ürünlerde 2 yeni ürün kalitesi geliştiren ve bu sayede kalite sayısını 320'e çıkaran İsdemir'de yassı ürünlerde ise 237 ürün kalitesi bulunuyor.

Enerji verimliliği odaklı yatırımlar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında 3 No'lu kok bataryasını devreye alan İsdemir, yeni batarya ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi, enerji tasarrufu sağlamayı ve metalürjik kok üretimini artırarak ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

İsdemir Yeni 1. Yüksek Fırın ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarını da tamamlamak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

