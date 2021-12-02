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İSFANBUL Tema Park, web alımlarında fiyatları sabitledi

02.12.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanyadan yararlananlar, indirimli tüm gün biletleriyle aralık ayı boyunca güvenli ve sınırsız bir eğlence deneyimi yaşayacak

İSTANBUL(AA) - İSFANBUL Tema Park, yılın son ayına özel yeni bir kampanya hayata geçirdi.

İSFANBUL Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, tema park, aralık ayı boyunca web sitesinden yapılacak tüm günlük bilet alımlarında fiyatları 109 TL’ye indirdi.

Kampanyadan yararlananlar, indirimli tüm gün biletleriyle aralık ayı boyunca güvenli ve sınırsız bir eğlence deneyimi yaşayacak. Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasarlanan Adalet Kulesi ile 50 metre yükseklikten İstanbul’u kuşbakışı seyredebilecek.

Eski İstanbul’a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul ünitesi ile tarihi bir yolculuğa çıkabilecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ile büyük küçük herkes eğlence ve adrenaline doyacak.

Atlıkarıncadan çarpışan arabalara, Sihirli Oda’dan Saray Salıncağı’na, Masal Ağacı’ndan Şato’ya kadar 30’a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, aralık ayında da indirimli fiyatıyla 7’den 70’e tüm eğlence severleri macerada buluşturacak.

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