YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İsfanbul Tema Park'tan, "Annemle Güzel" yarışması

İsfanbul Tema Park'tan, "Annemle Güzel" yarışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

İsfanbul Tema Park takipçilerini evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları paylaşacakları bir yarışma başlattı

İSTANBUL (AA) - İsfanbul Tema Park, hem anneleri hem de çocukları "Annemle Güzel" yarışmasına katılmaya davet ediyor.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, evde geçirilen bu dönemde, Anneler Günü annelerin ve çocukların oyun paylaşımıyla kutlanacak.

İsfanbul Tema Park bu çerçevede takipçilerini evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları paylaşacakları bir yarışma başlattı.

Katılımcılar, İsfanbul Tema Park hesabını takip ederek yarışma gönderisinin altında anneleriyle veya çocuklarıyla evde oynamaktan keyif aldıkları yaratıcı oyunları, iki kişiyi etiketleyerek yorum olarak paylaşabilecek.

10 Mayıs Pazar günü sonlanacak yarışmanın kazananları jüri tarafından belirlenecek.

Çekiliş sonuçlarına göre 10 adet üçer kişilik Yes Club Yıllık Kart, 50 adet üçer kişilik günlük bilet ve 100 adet İsfanbul Şampuan ve Köpük Seti hediye edilecek. Kazananlar, 12 Mayıs tarihinde İsfanbul sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:15
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.