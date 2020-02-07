İsfanbul'dan sektörün dinamiklerini değiştiren 4 yeni teknoloji

İSTANBUL (AA) - İsfanbul Alışveriş Merkezi, alışveriş merkezi yönetiminde geleneksel yaklaşım algısını değiştirmek üzere 4 yeni teknoloji geliştirdi.

İsfanbul AVM'nin açıklamasına göre, sektörü proaktif yönetim modelleriyle tanıştırmak amacıyla yeni modeller geliştiriliyor. AVM, bu bakış açısıyla geliştirdiği teknolojileriyle sektörde kalıpları yıkıyor. İsfanbul, bu kapsamda geliştirdiği Eğlence Perakende Akademisi (EPA), Perakende Performans Yönetimi (PPY), dijital müşteri deneyimi MallTrack ve yeni nesil yönetim uygulaması GİK ile deneyime odaklanıyor.

EPA, yönetim ve mağaza çalışanlarına yapılan yatırımları yeni bir boyuta taşımak ve markaların satış performanslarına katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu. AVM'de görevli çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, motivasyon ve çalışan bağlılığını yükseltmeye fayda sağlayan yarışmalar, eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri bu akademinin basamaklarından bazılarını oluşturuyor.

PPY sisteminde ise İsfanbul AVM içinde faaliyette bulunan mağazaların satış performansları günlük olarak takip ediliyor ve hedefledikleri rakama ulaşmaları noktasında stratejik destek sunuluyor.