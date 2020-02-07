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İsfanbul'dan sektörün dinamiklerini değiştiren 4 yeni teknoloji

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

İsfanbul AVM, alışveriş merkezi yönetiminde geleneksel yaklaşım algısını değiştirmek üzere geliştirdiği teknolojileriyle AVM sektörünün kalıplarını değiştiriyor

İSTANBUL (AA) - İsfanbul Alışveriş Merkezi, alışveriş merkezi yönetiminde geleneksel yaklaşım algısını değiştirmek üzere 4 yeni teknoloji geliştirdi.

İsfanbul AVM'nin açıklamasına göre, sektörü proaktif yönetim modelleriyle tanıştırmak amacıyla yeni modeller geliştiriliyor. AVM, bu bakış açısıyla geliştirdiği teknolojileriyle sektörde kalıpları yıkıyor. İsfanbul, bu kapsamda geliştirdiği Eğlence Perakende Akademisi (EPA), Perakende Performans Yönetimi (PPY), dijital müşteri deneyimi MallTrack ve yeni nesil yönetim uygulaması GİK ile deneyime odaklanıyor.

EPA, yönetim ve mağaza çalışanlarına yapılan yatırımları yeni bir boyuta taşımak ve markaların satış performanslarına katkı sağlamak amacıyla oluşturuldu. AVM'de görevli çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, motivasyon ve çalışan bağlılığını yükseltmeye fayda sağlayan yarışmalar, eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri bu akademinin basamaklarından bazılarını oluşturuyor.

PPY sisteminde ise İsfanbul AVM içinde faaliyette bulunan mağazaların satış performansları günlük olarak takip ediliyor ve hedefledikleri rakama ulaşmaları noktasında stratejik destek sunuluyor.

- Ziyaretçilerin nabzı MallTrackSM ile anında ölçülecek

AVM sektöründe ilk kez İsfanbul tarafından uygulanan ve bir Barem Ar-Ge Merkezi projesi olan MallTrackSM, müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime olanak sağlayan bir sistemle çalışıyor. Bu sayede AVM ziyaretçilerinin ziyaretlerine ilişkin memnuniyetleri sürekli ölçülüyor ve reel olarak yüzde 100 ziyaretçi memnuniyeti hedefleniyor.

AVM yönetimi, kiracı ve 3. parti firmalarını aynı çatı altında toplayan tek uygulama olan GİK ise yazılım, zaman tasarrufu ve hızlı bilgi akışı sağlamayı, personel verimliliğini artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve veri analizi yapabilmeyi hedefliyor. En önemli fonksiyonu GİKDOOR olan uygulama kapsamında mağaza çalışanları telefonlarına yükledikleri GİKDOOR uygulamasında hareketli olan personel kartlarını online okutarak AVM’ye giriş yapabiliyor.

- "Sektörü yeni-trend yönetim modelleri ile tanıştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, sektörü yeni-trend yönetim modelleri ile tanıştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye AVM sektöründe ilk defa geliştirdikleri uygulamalarla sektöre farklı bir bakış açısıyla bakarak yeni nesil teknolojilerle tanıştırdık. Türkiye'de bir AVM yönetimi tarafından ilk defa geliştirilen uygulamalarla, AVM çatısı altında var olan tüm markalara stratejik destek verdik. İş ve çözüm ortaklarıyla sürdürülebilir gelişim, kalkınma ve iş birlikteliği disiplini içinde bağ kurmayı hedefledik. Bugüne kadar uygulamalar kapsamında İsfanbul AVM'de çalışan 2 bin 500 kişiye dokunduk. Markaların hedeflerine ulaşmaları için mağazalar özelinde çalışmalar yapıyoruz."

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