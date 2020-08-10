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İshak Çakmak Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig’in yeni ekiplerinden Bandırmaspor son olarak Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen İshak Çakmak’ı transfer etti.Gelecek sezon TFF 1.

İshak Çakmak Bandırmaspor’da

TFF 1.Lig’in yeni ekiplerinden Bandırmaspor son olarak Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen İshak Çakmak’ı transfer etti.
Gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor, iç transfere nokta koymasının ardından dış transferde de hızlı gidişatını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, son olarak Keçiörengücü’nde top koşturan ön libero ve orta saha oyuncusu İshak Çakmak’ı renklerine bağladı.
27 yaşındaki futbolcu kariyerinde forma giydiği 290 maçta 19 gol ve 5 asist yaparken, son olarak Keçiörengücü’nde ise 30 lig maçında forma terletti.

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