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İshak Paşa Sarayı’nı bayramda 8 bin kişi ziyaret etti

25.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 8 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

İshak Paşa Sarayı’nı bayramda 8 bin kişi ziyaret etti

Tarihte "Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Doğubayazıt ilçesinde Topkapı’dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı; Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisi ve süslemeleriyle dikkati çekiyor.

1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi İshakpaşa Sarayı; kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, Ramazan Bayramı sürecinde yaklaşık 8 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bölge, İshak Paşa Sarayı’nın yanı sıra Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani’nin türbesine de ev sahipliği yapıyor.

Konu hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, "Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 gün resmi tatilde yaklaşık 8 bin ziyaretçiyi İshakpaşa Sarayı’nda ağırladık. Zonguldak, Bolu, Balıkesir ve Adana gibi ülkenin dört bir yanında gelen ziyaretçiler sarayı görme imkanı bulmuştur. İshakpaşa Sarayı bölgenin turizmine katkısı olan çok önemli değerdir. Herkesi İshakpaşa Sarayı’nı bir kez daha görmeye davet ediyorum" dedi.

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