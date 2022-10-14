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Isıcam ile evlerde yenilenme hareketi

14.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isıcam Sistemleri S/K serilerinin enerji tasarrufu avantajlarının anlatıldığı Evlerde Yenilenme Hareketi kampanyasıyla tüketiciler cam değişimine davet ediliyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam’ın yaşam alanlarının ihtiyacına yönelik çözüm üreten yalıtım camı markası Isıcam Sistemleri, yeni kampanyasında evlerde cam yenileme ihtiyacına dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Isıcam Sistemleri S/K serilerinin enerji tasarrufu avantajlarının anlatıldığı Evlerde Yenilenme Hareketi kampanyasıyla tüketiciler cam değişimine davet ediliyor.

21 Eylül-30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, mevcut camlarını Isıcam S ve K ile değiştiren tüketiciler, kampanya katılım koşulları kapsamında 900 TL’ye varan hediye çeki kazanıyor.

Dünya yükselen enerji maliyetleri, iklim krizi gibi sorunlar ile mücadelesini sürdürürken, enerji tasarrufu sağlayan ürünler büyük önem taşıyor.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden olan Şişecam’ın yalıtım camı markası Isıcam Sistemleri, enerji tasarrufunda pencere camlarının değişimine dikkat çekmek istediği kampanya kapsamında camını yenileyen tüketiciye 900 TL’ye varan hediye çeki kazanma fırsatı veriyor.

Yüksek nitelikli Şişecam Solar Low-E Cam’lar ile üretilen Isıcam K; maksimum ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayarak kışın yakıt, yazın klima masraflarını azaltıyor.

Bünyesindeki özel kaplama ile ısı kayıplarını yüzde 50, güneş ısısı girişini yüzde 40 oranında azaltan Isıcam K, şeffaflığı ve doğal gün ışığı sayesinde sağlıklı bir yaşama da katkı sağlıyor.

Isıcam, kampanya kapsamında evlerinin camını yenilemek isteyenleri en yakın Isıcam Yetkili Üreticisine veya kaliteyi tercih eden doğrama firmalarına davet ediyor. Kampanya; mevcut camlarını Isıcam S veya Isıcam K ile değiştiren tüketicileri kapsıyor.

Camları Isıcam S veya K ile değiştiren nihai tüketicilere aynı garanti belgesi içinde ve aynı adreste olmak şartı ile 10-19,99 metrekare arası alımları için 600 TL, 20-35 metrekare arası alımları için 900 TL hediye çeki tanımlanıyor.

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