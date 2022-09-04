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ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi

04.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı iş birliğiyle düzenlenen ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ bünyesinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun öncülüğünde yapılan Türkiye'nin uluslararası düzeydeki tek buluş fuarında 210'u yerli, 67'si yabancı olmak üzere 277 buluş sergilendi.

Alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından ISIF'22'de sergilenen her bir buluş, ayrı ayrı değerlendirildi.

Fuarın en büyük ödülü olan GRAND PRIX ödülünü Prof. Dr. Rana Sanyal, "Kırılabilir polimer ilaç konjugatları" buluşuyla kazandı.

Etkinlikte katılımcılara 11 özel, 40 altın, 80 gümüş ve 70 de bronz madalya verildi.

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