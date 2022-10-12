"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin "Beyoğlu Şiir Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Şair Orhan Veli Kanık'ın dünyanın en çok okunan şiiri unvanlı "Anlatamıyorum" şiiri, Beyoğlu'nun hafıza mekanlarından Galipdede Caddesi'ne yansıtılıyor.

Enstalasyon, günlük telaşları arasında caddeden geçen yerli ve yabancı turistlere görsel ve kavramsal zenginlikte sanat deneyimi yaşatıyor.

Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyonda şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere Türkçe yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.

Projesini Buzzağı Medya'nın üstlendiği enstalasyonun sanatsal tasarımında ise Artizan Sanat imzası bulunuyor.



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