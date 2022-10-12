YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

12.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

"Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin "Beyoğlu Şiir Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Işığın Yazdığı Şiir" enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Şair Orhan Veli Kanık'ın dünyanın en çok okunan şiiri unvanlı "Anlatamıyorum" şiiri, Beyoğlu'nun hafıza mekanlarından Galipdede Caddesi'ne yansıtılıyor.

Enstalasyon, günlük telaşları arasında caddeden geçen yerli ve yabancı turistlere görsel ve kavramsal zenginlikte sanat deneyimi yaşatıyor.

Caddenin üstünü örtecek şekilde hazırlanan enstalasyonda şairin dizelerinin gün ışığından süzülen gölgesi yere Türkçe yansırken, bilgilendirme panosunda ise Türkçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Rusça çevirileri de okunabiliyor.

Projesini Buzzağı Medya'nın üstlendiği enstalasyonun sanatsal tasarımında ise Artizan Sanat imzası bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecekİHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecek
Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandıFatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı
Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdiKarabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.