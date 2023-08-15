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Işık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

15.08.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Işıklı Kavşak’ta ışık ihlali nedeniyle iki araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Bartın Kara Yolu Perşembe Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ABU 052 plakalı otomobil ile Perşembe istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 ACG 844 plakalı Fiat Linea marka araç çarpıştı. Otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje, yön tabelasına çarptı. Araçlardan 67 ABU 052 plakalı araç taklalar atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durum için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediler.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıların imdadına Çaycuma İtfaiyesi ekipleri yetişti. Yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye erleri 67 ACG 844 plakalı Fiat marka araçta bulunan 2 yaralı ve 67 ABU 052 plakalı araçta bulunan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 3 yaralının durumunun iyi olmadığı söylendi.

Kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik akışı durdu. Trafiği kısa süre aksatan araçlar çekici yardımıyla trafikten kaldırıldı.

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