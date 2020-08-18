Işık ihlali sonucu meydana gelen kaza kamerada

Sakarya’da kırmızı ışık ihlali sonucu minibüsün kamyona çarptığı kaza KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kamerasına yansıdı.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Temmuz ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Temmuz ayında meydana gelen ve KGYS’ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. D-100 karayolu Erenler Pekşenler mevki’inde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün, kamyona yan tarafından çarptı. Bu anlar ise KGYS kameralarınca saniye saniye kaydedildi.



