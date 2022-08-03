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Işık Menkul, 2022'nin ilk yarısında konsolide net karını yüzde 90 artırdı

03.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman: - "Verdiğimiz kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde artan müşteri adetleri ve müşteri varlıkları ilk yarı finansal tablolarımıza yüzde 90 konsolide net kar artışı olarak yansıdı. Bu dönemde öz kaynaklarımız 3 kat artarken, aktif büyüklüğümüz de 3,4 kat arttı"

İSTANBUL (AA) - Işık Yatırım Menkul Değerler, 2022 ilk yarı konsolide net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artırarak 11 milyon 458 bin 136 TL olarak açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Işık Yatırım Menkul Değerler, müşteri odaklı yeni iş modeli ve yaptığı yatırımlarla dikkati çekti.

Işık Yatırım Menkul Değerler'in konsolide net karı 2022 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artarak 11 milyon 458 bin 136 TL oldu. Aynı dönemde, müşteri varlık büyüklüğünü 5 kattan fazla büyüme ile 210 milyon TL’den 1,1 milyar TL’ye yükselten Işık Menkul, temmuz ayı sonunda ise 1,4 milyar TL büyüklüğe erişti. Şirketin öz kaynakları 3 kat artarak 135,8 milyon TL’ye, aktif büyüklüğü de 3,4 kat artarak 567 milyon TL’ye ulaştı.

2021 yılında hisse senedi işlemlerinde başlatmış olduğu “sıfır aracılık komisyonu” uygulamasını ayda 10 milyon TL işlem hacmine kadar tüm müşterilerine sunan Işık Menkul, bu politikasını sürekli hale getirerek 2022 yılında da müşterilerine maliyet avantajı sağladı.

- Nakit giriş-çıkışlarını 3 dakikadan az bir süreye indirdi

Sadece son bir yıl içinde teknolojiye 9,8 milyon TL yatırım yapan, tecrübeli kadrosunu genişleterek istihdamı yüzde 40 artıran Işık Menkul, son teknolojiyi, iyi insan kaynağı ve güçlü sermaye yapısıyla birleştirmeyi başardı.

Şirket, teknik altyapısını yenileyerek dijital ve görüntülü hesap açma, yüksek hızlı sunucular, kolokasyon ve hızlı emir sistemleri, kendi CRM uygulaması ve Türkiye’nin ilk 10 büyük bankasıyla gerçekleştirdiği otomasyon sayesinde müşterilerinin banka hesapları ile Işık Menkul hesapları arasındaki nakit giriş-çıkışlarını 3 dakikadan az bir süreye indirdi.

2022 yılında KIG Portföy Yönetimi’nin kuruluş ve faaliyet izinlerini alan Işık Menkul, müşterilerine Portföy Yönetimi ve Fon Yönetimi hizmetlerini de sunmaya başlıyor. Ankara, İzmir ve Adana’da irtibat büroları açan şirket, İstanbul dışındaki büyük şehirlerde de faaliyete geçmiş oldu.

2021 yılında 133 milyon TL tutarında bono ihraç eden Işık Menkul, bireysel ve kurumsal yatırımcıların şirketin mali yapısına duydukları güvenle bu rakamı 2022 yılının ilk 7 ayında 364 milyon TL’ye çıkardı. Konsorsiyum üyesi olarak 15 adet halka arzda yer alan Işık Menkul, sermaye piyasalarındaki tüm ürünlerde hizmet veren bir yapıya kavuştu.

- "Özel Bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere ulaştıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman, müşteri emirlerinin yüzde 92’sinin dijital kanallardan geldiğini belirterek, gelecek dönemde de Işık Menkul’ün hızla büyümeye devam edeceğini ve tüm sermaye piyasası ürünlerinde iddialı bir oyuncu olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocaman, organize piyasalarda pazar payını artıran Işık Menkul'ün bono, eurobond, opsiyon ve diğer tezgah üstü ürünlerde de yatırımcılarına hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Işık Menkul’ün başarısının sırrının; güçlü iş modeli, dijital dönüşüme hızlı uyum, takım ruhu ve sürekli gelişim olduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

“Verdiğimiz kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde artan müşteri adetleri ve müşteri varlıkları ilk yarı finansal tablolarımıza yüzde 90 konsolide net kar artışı olarak yansıdı. Bu dönemde öz kaynaklarımız 3 kat artarken, aktif büyüklüğümüz de 3,4 kat arttı. Bu başarıda büyük emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ederken, bize güvenerek bizleri tercih eden ve sürekli gelişimimizde itici güç olan müşterilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Dijital yatırım platformumuz sayesinde sektörde sadece büyük müşterilerin alabildiği Özel Bankacılık hizmetlerini, uygun fiyatlı, çoklu ürün ve kaliteli hizmetle birleştirerek geniş kitlelere ulaştıracağız.”

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