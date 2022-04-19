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Işık Menkul müşterileri aylık ortalama 3 bin TL tasarruf sağladı

19.04.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman: - "Sektörün büyümesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz iş modeli sayesinde müşterilerimizden ayda 10 milyon TL hisse senedi işlem hacmine kadar aracılık komisyonu ücreti talep etmiyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızın bir sonucu olarak uyguladığımız bu strateji kısa sürede büyük ilgi gördü"

İSTANBUL (AA) - Işık Menkul web sitesi ve Kapital Trader uygulaması üzerinden gerçekleştirilen işlemler kapsamında aracı kurum işlem komisyonu ödemeyen Işık Menkul müşterileri bu sayede ayda ortalama 3 bin TL maliyet tasarrufu sağladı.

Işık Menkul'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı net kârını bir önceki yıla göre yüzde 132’lik artışla 15,1 milyon TL’ye taşıyan Işık Menkul’ün bu başarısının önemli yapı taşı olan “Sıfır Aracılık Komisyonu” iş modeli büyük ilgi görmeye devam ediyor.

“Sıfır Aracılık Komisyonu”nun hayata geçmesinden bu yana Işık Menkul müşterisi olan yatırımcıların sayısı 10 bin 29’a ulaştı. Işık Menkul müşterilerinin en yoğun hesap açtığı işlem dönemi ise Aralık 2021 oldu. Sadece Aralık ayında “Sıfır Aracılık Komisyonu” avantajından yararlanarak hesap açan yatırımcıların sayısı 1.016 olarak gerçekleşti.

Işık Menkul web sitesi ve Kapital Trader uygulaması üzerinden gerçekleştirilen işlemler kapsamında aracı kurum işlem komisyonu ödemeyen Işık Menkul müşterileri bu sayede ayda ortalama 3 bin TL maliyet tasarrufu sağladı.

Bu arada, Işık Menkul’ün 2021 yılındaki yüzde 132’lik rekor kâr büyümesinin en önemli bileşeni olan yenilikçi iş modeli ile ayda 10 milyon TL hisse senedi işlem hacmine kadar “Sıfır Aracılık Komisyonu” ve ayda 10 milyon TL’yi geçen kısım için ise yüz binde 2 aracılık komisyonu uygulanıyor.

- “Başarımızın önemli unsurlarından biri ‘Sıfır Aracılık Komisyonu’ iş modelimiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, 2021 yılında teknik altyapı, pazarlama ve müşteri ilişkileri alanında yoğun yatırımlar yaparak yıl sonunda başarılı sonuçlara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi iş modelimiz olan ‘Sıfır Aracılık Komisyonu’, bu başarılı performansın yapı taşlarından biri oldu. Sektörün büyümesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş modeli sayesinde müşterilerimizden ayda 10 milyon TL hisse senedi işlem hacmine kadar aracılık komisyonu ücreti talep etmiyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızın bir sonucu olarak uyguladığımız bu strateji kısa sürede büyük ilgi gördü. Sektörde ortalama komisyonların on binde 3 olduğu düşünüldüğünde yatırımcılarımız ayda ortalama 3 bin Türk lirası tasarruf sağladı. Bizi tercih ettikleri için müşterilerimize teşekkür ediyorum. Sektörde sadece en üst gelir segmentine verilen private banking (özel bankacılık) hizmetlerini dijital platformumuz üzerinden tüm müşterilerimize uygun fiyatlı, hızlı ve kaliteden ödün vermeden sunmayı hedefliyoruz. Işık Menkul’ü geniş ürün yelpazesiyle sermaye piyasasının tüm ürünlerinde hizmet veren, dijital bir yatırım bankası konumuna getirmek istiyoruz.”

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