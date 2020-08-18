YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.08.2020 23:07 | Son Güncelleme

Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın Özağıl (19) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, merkeze bağlı Işıklar Beldesi Kozluca mevkisinde yolun soluna devrildi.

Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altınan Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Balı Özağıl'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:56
Yatsı
21:21

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Nurgül Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Ünal Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Dınar Yıldız Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.