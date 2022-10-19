Işıklı Üs Bölgesinin daimi sakinleri Mehmetçiğin gözetiminde

Hakkari'nin Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan kedi ve köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısının beğendiği görüntülerde, kedi ve köpeğin arkadaşlıkları dikkati çekti.

Mehmetçiğin koruması altındaki kedi ve köpek, birbirlerinden adeta hiç ayrılmıyor.



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