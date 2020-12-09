Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hasan Varol Mahallesi’nde çalışmalarını tamamlanan Üçgen Park’taki yenileme, kaldırım ve 100 metrelik ışıklı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Hasan Varol Mahallesi’nde çalışmaları tamamlanan Üçgen Park’taki yenileme, kaldırım ve 100 metrelik ışıklı yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgiler aldı. Çalışmaları tamamlanan parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Güder, ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için Battalgazi Belediyesi olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren muhtarlar ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Çok güzel bir çalışma oldu, teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinde sınır tanımadığının altını çizen Hasan Varol Mahallesi muhtarı Özkan Oyan, “Battalgazi Belediye’mizin ilçe adına hizmetlerinde dur durak tanımıyor. Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Mahallemizi güzel bir parka kavuşturdular. Çok güzel oldu” dedi.

İstiklal mahallesi Muhtarı Levent Yener ise, “5-6 mahalleyi kapsayacak şekilde güzel bir park oluşturuldu. Çocuklarımızın zaman geçirebileceği güzel bir yer oldu. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun“ ifadelerini kullandı.