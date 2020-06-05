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Işıl Reçber Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 22:54 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un jüri koltuğuna oturduğu Kuaförüm Sensin programına katılan Işıl Reçber'in ne kadar kazanacağı belli oldu.

Işıl Reçber Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Show TV'nin Kuaförüm Sensin yarışma programının jüri koltuklarına kimlerin oturacağı netlik kazanmaya başladı. Diva Bülent Ersoy'un oturacağı jüri koltuğuna eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber de dahil oldu.

Bülent Ersoy'un ayda 3 milyon 250 bin TL'ye imza attığı Kuaförüm Sensin'e katılan Işıl Reçber'in ise ayda 120 bin TL karşılığında imza attığı belirtildi.

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Işıl Reçber, yıllar öncede moda yarışması Patron’da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ama program yayından kaldırılmıştı.

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